- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat, luni, in dezbatere publica, proiectul de hotarare privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) a municipiului pentru perioada 2022-2030. Documentul schiteaza cadrul de dezvoltare a municipiului Sfantu Gheorghe in urmatorii 8 ani si cuprinde, totodata, o…

- Sprinterul Petre Rezmives a devenit campion balcanic de seniori cu stafeta de „4×100 metri” a Romaniei, cu prilejul competitiei ce s-a desfasurat pe Arena „Nicolae Marasescu”, din Craiova. Sportivul de la CSM Ploiesti a alergat in primul schimb al cursei, reusind, alaturi de ceilalti trei componenti…

- Vineri – 17. Iunie 15:45 – Jurassic World: Dominația – SUA, acțiune, aventuri, SF, 146 min., 3D, subtitrare romana, AP-12 16:00 – Doctor Strange in Multiversul Nebuniei – SUA, acțiune, aventuri, fantastic, 126 min., dublaj maghiar, AP-12 18:15 – Top Gun: Maverick – SUA, acțiune, drama, 131 min., dublaj…

- A XXIX-a ediție a Festivalului „Tinere talente” organizat de Fundația „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe, in perioada 15 mai – 15 iuniea.c., este in plina desfașurare. Potrivit președintei fundației, prof.ing. Maria Peligrad, „inca din perioada de inființare, conducerea Fundației a avut preocupari concrete…

- Vineri – 20. Mai 16:15 – Unde este Anne Frank? – Belgie, Franța, Olanda, Israel, animație, istoric, 99 min., subtitrare romana, AG 16:30 – Encanto – SUA, animație, aventuri, familie, 99 min., 3D, dublaj maghiar, AG 18:15 – Doctor Strange in Multiversul Nebuniei – SUA, acțiune, aventuri, fantastic,126…

- Mii de credinciosi sunt asteptati in acest an in Ierusalim, pentru a sarbatori Pastele ortodox fara restrictii, dupa ce timp de aproape doi ani calatoriile in Israel nu au fost posibile din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Ministerului de Turism din Israel.Anul acesta se vor…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe va pune la dispoziția unitaților de alimentație publica din Sfantu Gheorghe, in mod gratuit și la cerere, spații comerciale in exterior in perioada Targului de la Zilele orasului. Astfel, unitatile comerciale pot solicita spatii pentru perioada 28 aprilie – 1 mai…

- Peste 30 de tone de deseuri, dintre care 23 de tone de plastic, au fost colectate in Saptamana Apelor, organizata de Asociatia MaiMultVerde in cadrul programului „Cu Apele Curate”, informeaza organizatia de mediu, intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. Actiunile de ecologizare si constientizare…