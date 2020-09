Atlet al profesorului Alin Larion, calificat la Balcaniada de juniori de la Istanbul

Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Atleta din Caransebeș care concureaza pentru CSM Reșița și-a mai imbogațit palmaresul personal cu o medalie! Liliana Dragomir s-a clasat locul 2 in proba de 10 000 de metri la Campionatul Național de seniori. Aceasta a obținut și un nou personal best: a parcurs distanța in 34 de minute,…

- Cluj Arena gazduiește vineri și sambata, 4 și 5 septembrie 2020, intrecerile Campionatelor Naționale de atletism in aer liber pentru seniori și tineret (U23). Competiția este organizata de catre Federația Romana de Atletism și reprezinta criteriul de selecție pentru alcatuirea lotului țarii noastre…

- CARANSEBEȘ – In perioada 27-30 august, la Sibiu s-au desfasurat intrecerile Campionatului National de Culturism si Fitness, la care judetul Caras-Severin a fost reprezentat de caransebeseanul Dorian Armas! Cum in aceasta zona nu exista un club afiliat la Federatia romana de profil, Dorian Armas, desi…

- REȘIȚA – Cristian Roiban, de la CSU Reșița, a obținut medalia de bronz in proba de 100 metri plat la Campionatele Internaționale de atletism ale Romaniei. Competiția s-a desfașurat pe pista de atletism de pe Cluj Arena! „L-am remarcat pe Cristian Roiban cu evoluția din proba de 100 metri, iar timpul…

- Candidatul PMP la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, Fițiu Avram dorește sa introduca educația alimentara in școlile clujene, punand accent pe dimensiunea practica. Acesta a declarat ca are in plan sa finanțeze introducerea unor stelaje de legume etajate, susținand școlile sa-și produca…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, fara a juca, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga. Aceasta a profitat de retragerea adversarei sale din optimi, ucraineanca Lesia Turenko, care nu a precizat cauza neprezentarii. Bogdan (92 WTA) a trecut facil marti de australianca…

- Irina Begu s a calificat fara probleme in finala turneului demonstrativ de tenis Winners Open de la Cluj Napoca, sambata, dupa ce a invins o in penultimul act pe Irina Bara cu 6 1, 6 0, in doar 54 de minute.Meciul dintre Begu 81 WTA , castigatoarea Grupei B, si Bara 159 WTA , a doua clasata in Grupa…

- Gabriela Ruse s-a calificat in semifinalele turneului demonstrativ de tenis Winners Open, care are loc la Cluj-Napoca, joi, dupa ce a invins-o pe Georgia Andreea Craciun cu 6-3, 6-4, intr-un meci din Grupa A.Ruse (177 WTA) s-a impus dupa o ora si 19 minute, Craciun (354 WTA) conducand o singura data…