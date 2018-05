Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a decis reactivarea Flotei militare a II-a, care va relua misiunile in largul Coastei de Est a SUA, in nordul Oceanului Atlantic, pentru contracararea operatiunilor maritime ruse in aceasta zona.

- „Reluarea competitiei pentru putere si reactivarea Rusiei impun ca NATO sa se concentreze din nou pe Atlantic pentru a asigura o forta dedicata apararii continentului si pentru a demonstra existenta unui efect de prevenire credibil si capabil”, a declarat Johnny Michael, un purtator de cuvant al Pentagonului…

- Amenințarea pe care Rusia o prezinta in momentul de fața pentru țarile din apropiere au condus la o adevarata mobilizare de forțe din partea NATO. Prezența Alianței in Oceanul Atlantic se va intensifica.

- Rusia trimite avioane militare deasupra Americii de Nord. In contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, Rusia a trimis avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, acolo unde efectueazaa exerciții Fortele Navale ale SUA , informeaza Mediafax . Fortele Navale din SUA efectueaza…

- Filiala locala a companiei germane Hodlmayr Logistics a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 23 de milioane euro si continua procesul de modernizare a flotei, avand in plan investitii de sase milioane de euro in acest an. Pentru a incuraja si alti producatori auto sa colaboreze…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Marina SUA iși sporește prezența in Marea Neagra, pentru a contracara prezența Rusiei, a afirmat un oficial american pentru CNN. Rusia și-a intarit prezența militara in zona, dupa 2014, iar acum o noua nava americana ajunge in Marea Neagra, pentru ”operațiuni maritime de securitate”. …

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.