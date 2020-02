Atlantic: Următorul candidat favorit al provocatorilor ruşi Un videoclip cu o cearta în fata unei case din Dallas, filmat în primavara trecuta, a devenit repede viral sub titlul "o femeie rasista spune ce-o sa ne faca daca vindem alimente în Dallas când o sa avem permis". (În clip apar niste comerianti mexicani de taco, n. red). În câteva saptamâni, clipul a strâns 170.000 de vizualizari.

Aceasta este noua fata a propagandei rusesti. În 2016, Kremlinul a investit la greu în bancuri si reclame pe Facebook, menite sa sporeasca neîncrederea americanilor în sistemul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

