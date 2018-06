Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, liderul WTA, va juca in semifinale la turneul de la Roland Garros, joi, dupa ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numarul 3. Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, dupa cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1, si…

- SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA LIVE VIDEO EUROSPORT. Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, dupa cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1, si argentinianul Diego Schwartzman, favorit 11, care se va relua de la ora 13.00, dupa ce miercuri a fost intrerupt…

- Simona Halep viseaza la caștigarea unui turneu de Mare Șlem: ”Nu știu daca se va intampla viața aceasta!”. Simona Halep pare in mare forma la Paris, dupa ce a distrus-o, in mai puțin de-o ora, scor 6-2, 6-1, pe belgianca Elise Mertens, in optimile de finala ale competiției. Dupa acest succes, Simona…

- Simona a venit relaxata la conferința de presa, jucatoarea noastra fiind fericita dupa calificarea in sferturile de la Roland Garros. Halep a discutat despre meciul cu Elise Mertens, despre cum a crescut jocul ei pe durata partidelor de la Paris și despre caștigarea unui Grand Slam. "Ma gandesc la caștigarea…

- SIMONA HALEP - ANDREA PETKOVIC LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT 2018. Organizatorii de la Roland Garros au anuntat programul zilei de sambata. Doua romance vor juca sambata in turul 3 al Open-ului francez.Irina Begu va fi prima care va intra pe teren. Meciul romancei contra Carolinei…

- Al doilea turneu de Grand Slam al anului va aduce șase jucatoare in lupta pentru primul loc in clasamentul WTA. Simona Halep (1 WTA), finalista anul trecut la Roland Garros, poate fi detronata dupa competiția pariziana de una din urmatoarele cinci jucatoare: Caroline Wozniacki (Danemarca), Garbine Muguruza…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA) a fost dezamagita de experiența avuta ca lider WTA, dupa cum a marturisit in timpul unui interviu pentru ESPN. “Am visat la acest moment atat de mult, crezand ca va fi ceva nebunesc și ca viața mea se va schimb,a dar ajungi pe cel mai inalt varf și realizezi…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens va fi adversara romancei Simona Halep, campioana en titre si liderul mondial la zi, in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro. Halep (26 ani), campioana la Madrid in ultimii doi ani, a trecut duminica de rusoaica…