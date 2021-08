Ați vazut-o? O minora de 13 ani a PLECAT de la domiciliul sau și nu s-a mai intors. Polițiștii sunt in cautarea ei Ați vazut-o? O minora de 13 ani a PLECAT de la domiciliul sau și nu s-a mai intors. Polițiștii din Sibiu sunt in cautarea ei Polițiștii din Sibiu cauta o minora, in varsta de 13 ani, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 13 ani, care a plecat de la domiciliu intr-o direcție…