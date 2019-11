Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ialomita au tras 13 focuri de arma pentru oprirea unui sofer din Buzau care nu s-a conformat semnelor politistilor. S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, iar in timpul urmaririi, politistii din Ialomita au cerut sprijinul colegilor de la Braila, o autospeciala de la IPJ Braila…

- Politia Sinaia a fost sesizata duminica dupa-amiaza referitor la disparitia a doua minore din Sinaia si Comarnic, in varsta de 16 ani si, respectiv 17 ani, informeaza reprezentantii IPJ Prahova. Potrivit informarii transmise de catre IPJ Prahova, se pare ca acestea ar fi plecat impreuna…

- UPDATE Fata a fost gasita pe raza județului Valcea iar din discuțiile purtate cu aceasta pana in prezent nu a rezultat ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni. S-a luat legatura cu polițiștii din acest județ, astfel incat minora sa fie adusa in siguranța la domiciliu. Polițiștii sunt in alerta dupa…

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce o femeie din Patarlagele a sesizat astazi ca fiica ei, in varsta de 14 ani, nu a mai revenit luni de la școala. Minora este eleva la Liceul din Patarlagele. Fata mai obișnuia sa doarma la prieteni insa a doua zi revenea acasa. Oamenii legii ar fi incercat sa […] Articolul…

- Asociația For Change, in parteneriat cu „Fundația Crucea Alb Galbena din Romania-Filiala Buzau, a demarat proiectul „Impreuna impotriva izolarii varstnicilor din Romania”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, un program in valoare de peste 2,7 milioane de lei. Lansarea oficiala a proiectului…

- O femeie din comuna Creaca a sesizat Poliția, vineri, 20 septembrie a.c., la ora 11.25, prin apelul de urgența 112, despre faptul ca fiica acesteia, in varsta de 15 ani, a fost luata cu forta din centrul localitatii Creaca, de catre un adolescent de 16 ani, din comuna Romanași. Verificarile efectuate…

- Adolescenta cu probleme psihice, care a plecat duminica de la domiciliu din satul Tusnad dar nu s-a mai intors, a revenit marti acasa, mama sa dand asigurari ca aceasta este nevatamata, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca fata de 17 ani, din satul…

- Politistii buzoieni vor fi alaturi de elevi si in anul de invatamant 2019 – 2020 si vor desfasura activitati pentru prevenirea implicarii acestora in situatii de risc. Pentru inceputul anului de invatamant 2019–2020, la nivel national va debuta campania „10 PENTRU SIGURANTA” ce are drept scop cresterea…