Ați văzut-o? Ioana-Aurora are 15 ani și este dată dispărută La data de 28 iunie 2024, in jurul orei 17.00, la sediul Poliției Municipiului Oraștie s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca astazi, in jurul orei 16.00, cand s-a intors de la serviciu, observat ca fiica sa, Trif Ioana-Aurora (foto), in varsta de 15 ani, din comuna Martinești, a plecat voluntar de la domiciliu. Semnalmentele minorei sunt: inalțime 1,70 m., greutate aproximativ 65 de kilograme, par lung, pe care il poarta neprins, de culoare șatena, ochi caprui, fața rotunda. Mama minorei nu cunoaște cu ce era imbracata aceasta la momentul plecarii voluntare de la domiciliu. Se pare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

