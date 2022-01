Ați văzut-o? Fată din Florești, dispărută de acasă de două zile O tanara in varsta de 17 ani a disparut de doua zile de la domiciliul sau din Florești. Aceasta a plecat de acasa la ora 03:00 dimineața și nu s-a mai intors. Talaba Manuela Ionela, pe numele sau, are inalțimea de aproximativ un metri și 65 de centimetri, greutatea de 48 de kilograme, fața ovala, ochi caprui și parul șaten. „Seara trecuta, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 18 ianuarie 2022, in jurul orei 03.00, fiica ei, TALABA MANUELA IONELA, in varsta de 17 ani a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

