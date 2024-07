Ați văzut această femeie? A părăsit UPU a Spitalului Județean Argeș Politiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați și desfașoara cercetari cu privire la dispariția numitei GHERGIN NICULINA, de 38 de ani, din Topoloveni, care a parasit Unitatea de primiri- urgențe a Spitalului Județean Argeș, in seara zilei de 08 iulie a.c. și nu a ajuns la domiciliu. Femeia sufera de afecțiuni medicale și […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

