Trei noi cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in țara noastra, a transmis Ministerul Sanatații. ”Este vorba despre trei barbati, doi dintre ei cu varsta de 38 de ani si unul de 32 de ani, din Bucuresti si din judetul Timis. „Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare (doi pacienti la domiciliu si unul in spital”, se precizeaza in comunicatul Ministerului Sanatații. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, pana acum, in țara noastra, au fost diagnosticate cu variola maimuței 14 persoane și nu au fost inregistrate decese. The post Ați trei barbați diagnosticați cu variola…