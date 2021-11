Ați rămas blocat în aeroport și zborul are întârziere mare?…

Transportul aerian este mai sigur și mai rapid. Ar trebui sa fie una din acele opțiuni pe care ne bazam din motive practice. Insa, uneori un astfel de plan mai mult ne incurca. O confirma cei care au ramas poate ore in șir blocați in aeroport, cu un zbor intarziat sau chiar anulat in cele din urma. O situație frustranta de acest gen poate fi cauza pentru care veți cere ajutor de la Aerohelp. Iata de ce!

Pot fi cerute despagubiri

O situație de genul intarziere avion nu este lipsita de consecințe. Prin urmare, pentru unii acesta poate fi motivul pentru care nu mai ajung la job, iși…