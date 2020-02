Ati mai auzit de asa alcoolemie la un sofer din Romania? Ce alte infractiuni comisese in timp ce a fost depistat in trafic

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu o alcoolemie de 4,15 g/l alcool pur in sange, cu permisul anulat si cu tigari de contrabanda in autoturism, a fost retinut de politisti dupa o urmarire de 20 de kilometri in trafic, se arata intr-o informare transmisa, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit…

- Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au intentionat sa opreasca in trafic un autoturism care circula pe DJ 242, in localitatea Varlezi. Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele luminoase si acustice, continuandu-si deplasarea in viteza, pe DN 24D. Dupa aproximativ…

- La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 17.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au intentionat sa opreasca in trafic un autoturism care circula pe D.J. 242, in localitatea Varlezi.Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele luminoase si acustice, continuandu si deplasarea in viteza,…

- „La data de 8 februarie, politistii Sectiei 7 Rurala Targu Frumos au oprit pentru control, pe raza comunei Lungani, un autoturism condus de catre un barbat de 35 de ani, din comuna Lungani. Conducatorul emana halena alcoolica, iar in urma testarii acestuia cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare…

- Un pistol, calibrul 9 mm, si o arma de tir sportiv cu aer comprimat, ambele detinute fara autorizatie, au fost descoperite de politistii galateni cu ocazia controlului unui autoturism si a unei perchezitii domiciliare, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ)…

- In seara zilei de 27 ianuarie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 37, din localitatea Coslariu, in timp ce conducea un autoturism pe DN 14 B, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Polițiști din Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 27 ani, care conducea un autoturism pe strada M. Kogalniceanu din Brașov, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. ,,La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului…

- In seara de miercuri, 22 ianuarie, la ora 20.45 in timp ce actionau pentru supravegherea si controlul traficului rutier, politistii din Targu Lapus au observat pe strada Petru Rareș, din oras, un autoturism iesit de pe partea carosabila. Langa autoturism politistii l-au identificat pe sofer, un barbat…