Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Anderlecht se infrunta azi, de la ora 22:00, in runda secunda a grupelor Conference League, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. In prima etapa, FCSB a pierdut la Londra, 1-3 cu West Ham, in vreme ce Anderlecht s-a impus la limita pe teren propriu contra danezilor de la Silkeborg (1-0)…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. „Am vazut…

- Felice Mazzu, antrenorul lui Anderlecht, a remarcat 3 jucatori de la FCSB inaintea duelului cu vicecampioana Romaniei din Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. E vorba despre atacantul…

- Mihai Neșu, 39 de ani, va vedea de pe Arena Naționala partida FCSB - Anderlecht din grupele Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. „Joi ne va fi alaturi și cel ce reprezinta o adevarata…

- De la revenirea la FCSB, Nicolae Dica a spus ca are un obiectiv secundar: sa-l readuca pe Gigi Becali la stadion. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca va asista de pe Arena Naționala la partida cu Anderlecht din grupele Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatroul celor de la FCSB, a vorbit despre partida pe care roș-albaștrii o vor juca impotriva lui Anderlecht in Conference League. FCSB - Anderlecht se joaca joi, 15 septembrie. Partida este programata de la 22:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Pro TV. ...

- Marco, fiul de 17 ani al lui Nicolae Dica, a facut deplasarea la Londra alaturi de delegația lui FCSB și spera sa-i poarte noroc tatalui la meciul din aceasta cu West Ham. West Ham - FCSB se joaca astazi, de la ora 22:00, meciul fiind liveTEXT pe GSP.ro și televizat de ProTV. Nicolae Dica, antrenorul…

- FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciurile cu Anderlecht, Silgeborg și West Ham, din grupele Conference league. Tichetele vor fi disponibile online incepand cu 5 septembrie. FCSB va juca meciurile de acasa din grupele Conference League pe Arena Naționala. ...