- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Depunerea declarațiilor de casatorie și oficierea casatoriilor in Alba Iulia, sunt suspendate pe perioada Starii de urgența, au transmis luni reprezentanții Primariei Alba Iulia. ”Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Alba Iulia, in contextul pandemiei generate de virusul COVID-19…

- Dan Barna anunța miercuri, pe Facebook, ca parlamentarii USR au inaintat o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban și ministrului Mediului prin care le solicita sa stopeze taierile de paduri pe perioada starii de urgența. „Pentru situații excepționale avem nevoie…

- Noile reglementari prevad ca circulația in afara locuinței se poate face evitand formarea grupurilor de mai mult de trei persoane, iar intre 6 – 22 se recomanda ca circulația sa se efectueze doar pentru: deplasarea in interes profesional, pentru bunuri de baza, asistența medicala care nu se poate amana,…

- Avand in vedere starea de urgența instituita in Romania in urma Decretului Președintelui Romaniei, aprobat de Parlamentul Romaniei, activitatea de transport public de persoane pe raza municipiului Sebeș, incepand cu data de 21 martie 2020, se va desfașura dupa cum urmeaza: PROGRAM: In zilele de luni-vineri:…

- Dupa o ședința care a durat pana la 3 dimineța, Guvernul a decis o lista cu noi masuri și decizii luate in contextul decretarii starii de urgența in Romania din cauza coronavirusului.

- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul Romaniei in contextul apariției și raspandirii coronavirusului COVID-19, Instituția Prefectului Județul Galați informeaza ca in cadrul ședinței Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit astazi, 17 martie 2020, au fost…

- Compania de turism Iri Travel a anuntat marti ca pune gratuit la dispozitia autoritatilor si a companiilor private toate autocarele sale pe intreaga durata a starii de urgenta in care se va afla Romania, anunța news.ro.Compania de turism dispune de o flota de 12 autocare (sapte autocare de…