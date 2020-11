Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, critica demersul Guvernului de a oferi batranilor carduri pentru mese calde: „6 lei pe zi! Aceasta este rația impusa de Orban persoanelor de peste 75 de ani, in bataie de joc”. „6 lei pe zi! Aceasta este rația impusa de Orban persoanelor de peste 75 de ani, carora le-a dat, in bataie de joc, carduri pentru mese calde acum, in campanie electorala! 6 lei pe zi! Doar de la restaurantele inchise de același Orban! In frig, pe terase, sau on-line, de la zeci de km distanța, pentru cei din mediul rural. Ați auzit ceva mai cinic de atat?!”, scrie pe Facebook…