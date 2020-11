Athletic Neptun Constanta a pierdut si meciul cu CSA Steaua Bucuresti de la Cupa Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- La turneul de la Oradea, echipa de pe litoral a cedat si in disputa cu CSMU Oradea. Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a sustinut in aceasta seara, la Oradea, al doilea meci din grupa B a turneului preliminar al Cupei Romaniei, editia 2020 2021.Fornatia de pe litoral a intalnit CSM…

- SCM U Craiova a reusit a doua sa victorie in Grupa B a Cupei Romaniei la baschet masculin, 89-76 (35-24, 19-15, 21-14, 14-23) cu CSA Steaua Bucuresti, luni, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea. Craiovenii au invins Steaua dupa ce castigasera categoric si cu CSM VSKC Miercurea Ciuc.…

- Echipa din Banie s a aflat in avantaj si la pauza meciului cu formatia de pe litoral.Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta participa in aceasta perioada la turneul preliminar al Cupei Romaniei, editia 2020 2021.Formatia de pe litoral a fost repartizata in grupa B si evolueaza la Oradea,…

- Echipa de baschet masculin Steaua Bucuresti a invins duminica, la turneul de la Oradea, echipa CSM Miercurea Ciuc, scor 76-61(49-32), la turneul preliminar de Cupa Romaniei. A fost primul meci masculin oficial din tara dupa opt luni pandemice.In grupa de la Oradea se mai joaca, tot duminica,…

- Echipa de pe litoral a intalnit in a treia partida CSU Cluj Napoca.Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a sustinut in aceasta seara, la Bucuresti, al treilea meci si ultimul din Grupa B a turului preliminar al Cupei Romaniei, intalnind CSU Cluj Napoca.Dupa infrangeri in primele…

- La finalul acestei saptamani, sezonul 2020-2021 debuteaza oficial cu turneele de calificare la Final 8-ul Cupei Romaniei. Cele 13 echipe sunt imparțite in trei grupe, unde vor juca fiecare cu fiecare in decurs de patru, cinci zile. SCMU Craiova face parte din Grupa B, alaturi de CSM Oradea, CSA Steaua…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va debuta la mijlocul lunii octombrie noul sezon, cu meciurile din Cupa Romaniei. Alb-albastrii au inceput pregatirile de mai bine de o luna de zile, iar in acest moment se asteapta jocurile oficiale. La ora actuala, lotul a efectuat doua teste de Covid-19, la…

- Astazi, s-au completat grupele Cupei Romaniei la baschet masculin. Echipa Baschet Club Athletic Constanța va face parte din Grupa B, acolo unde CSM Miercurea Ciuc a fost repartizata, in urma tragerii la sorți, alaturi de CSM CSU Oradea, Steaua București și SCM U Craiova. Iata si componenta celorlalte…