Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea face noi precizari referitoare la presupusa tentativa de asasinare a sa. Șeful PSD a declarat, la Antena 3, ca, anul trecut, patru indivizi l-au oprit in trafic, pe Bulevardul 13 Septembrie, cu doua mașini fara numere de inmatriculare. El a adaugat insa ca nu sesizat nicio instituție…

- Serviciul Român de Informatii susține ca nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, în legatura cu tentativa de asasinare. ”Serviciul Român de Informatii nu are atributii legale privind…

- Declaratiile facute de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu privire la tentativa de asasinat la adresa sa incep sa afecteze imaginea brandului hotelier Hilton, pe a carui pagina de Facebook curg recomandarile negative. Dragnea a afirmat ca in aprilie 2017 era sa fie ucis, la comanda unui…

- DIICOT a inceput ancheta in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse de Ludovic Orban. Președintele PNL a formulat o plangere impotriva premierului și a președintelui Camerei Deputaților pentru inalta tradare, respectiv divulgarea unor secrete de stat. DIICOT a inceput ancheta in rem in dosarul…

- Daniel Horodniceanu a vorbit despre „inchiderea intempestiva a unui numar de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziției potrivit careia dosarele in care daca dupa un an nu fost inceputa urmarirea penala in personam vor trebui inchise”. „4.770 de dosare, cred”, a adaugat el. Intrebat ce se mai intampla…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca nu renunța la conducerea partidului sau la funcția de președinte al Camerei Deputaților in prima declarație dupa condamnarea la 3 ani și șase luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu. Șeful PSD a dat de ințeles ca vor fi accelerate procedurile…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, si-a asumat, in mod public, o lupta deschisa cu sefii institutiilor de forta. Asta doar la vedere, susțin contestatarii lui, care devoaleaza amanunte incredibile despre legatura dintre liderul Camerei Deputatilor si cei din asa-zisul Stat Paralel.Omul lui Victor Ponta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean…