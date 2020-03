Stiri pe aceeasi tema

- Athenne Palace Hilton se inchide temporar din cauza pandemiei de coronavirus, spun reprezentantii hotelului intr-un comunicat de presa.”Este o decizie pe care o luam cu inima stransa, insa ne confruntam cu o situatie fara precedent pentru noi”, potrivit comunicatului.In timpul Primului Razboi Mondial,…

- Dupa Ford Craiova, inca o fabrica trimite acasa mii de angajați, din cauza COVID-19. Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda activitatea in perioada 23-31 martie Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda temporar activitatea, in perioada 23 - 31 martie, in contextul pandemiei de coronavirus, dar si din cauza…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…

- Franța, a doua cea mai afectata țara din Uniunea Europeana de coronavirus, cu 9 morți pana in prezent din cauza Covid-19, ar putea inchide școlile pentru prevenirea raspandirii epidemiei, a anunțat președintele Emmanuel Macron.

- Noi masuri in Italia pentru a preveni raspandirea coronavirusului, dupa ce 79 de oameni au murit infectați cu Covid-19 in Peninsula. Astfel, școlile și universitațile au fost inchise, anunța presa italiana.

- Victor Costache, ministrul Sanatații a decis astazi demiterea directorului Direcției de Sanatate Publica Gorj, Ivanov Carmen in cadrul videoconferinței organizate cu reprezentanții direcțiilor de sanatate publica din teritoiu. Directorul DSP Gorj nu a respectat procedurile și legislația in vigoare privind…

- Prima școala inchisa in Romania din cauza coronavirusului, dupa ce o eleva a colegiului Energetic Campina este suspecta de infectarea cu Covid-19. Adolescenta a fost de curand la Milano, iar la cateva zile de la intoarcerea in țara s-a simțit rau.

- Datele furnizate de autoritatile chineze arata ca virusul Covid-19 se manifesta mai violent la barbati decat la femei. Desi initial numarul imbolnavirilor era aproape egal, au intervenit discrepante cand persoanele au inceput sa se vindece. 2,8% dintre femei s-au vindecat, in timp ce la barbati procentajul…