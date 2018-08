Stiri pe aceeasi tema

- Athenee Palace Hilton susține ca nu are nicio evidența despre șederea celor patru presupuși asasini la facut referire Liviu Dragnea, dupa ce, ieri, sute de internauți au postat mesaje ironice la adresa lui Dragnea pe pagina de Facebook a hotelului."Va multumim pentru mesajele postate astazi.…

- Declaratiile lui Liviu Dragnea privind tentativa de asasinat de la adresa sa a declansat un val de ironii pe internet. Pe pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace Hilton, acolo unde cei patru straini ar fi fost cazati, potrivit afirmatiilor liderului PSD, s-a facut mișto inca de marți seara.

- La scurt timp dupa declaratia controversata a lui Liviu Dragnea cu privire la cei patru criminali cazati la Athenee Palace Hilton care ar fi incercat sa il ucida anul trecut, pagina de Facebook a hotelului s-a umplut de recenzii negative, la adresa sefului PSD. Unii dintre internauti au spus ca hotelul…

- Declaratiile lui Liviu Dragnea privind tentativa de asasinat de la adresa sa a declansat un val de ironii pe pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace Hilton, acolo unde cei patru straini ar fi fost cazati, potrivit afirmatiilor liderului PSD.

- Dupa anuntul oficial al filialei iesene a PSD de sustinere a liderului Liviu Dragnea, recent condamnat, pe pagina de Facebook a partidului au aparut zeci de comentarii haioase. Oamenii nu inteleg de ce politicienii care ar trebui sa le reprezinte interesele afirma public ca sunt solidari cu un om condamnat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, scrie, pe Facebook, ca dreptul la exprimare este liber si neingradit, indiferent de opinia impartasita, referindu-se la criticile primite pe reteaua de socializare atunci cand a comentat condamnarea lui Liviu Dragnea. Dan a spus ca a fost și va fi ”alaturi de…

- „De fiecare data, iesim in strada alaturi de voi, pentru a ne asigura ca toata lumea este in siguranta. E ce conteaza cel mai mult pentru noi! E datoria noastra sa va asiguram protectia si sa va garantam libera exprimare, asa cum ne spune si Constitutia Romaniei. Ca si in 2017, si anul asta efortul…

- Judecatorul Cristi Danilet considera ca CSM trebuie sa reactioneze de urgenta dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrul de Interne au spus ca sentinta privindu-l pe Liviu Dragnea este “arbitrara” si “politizata”. “Primul ministru al țarii a declarat ca sentința pronunțata ieri este una arbitrara.…