Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea zona de agrement din centrul Sucevei – Parcul Șipote, ar putea cuprinde o roata panoramica, de unde sa poata fi admirata panorama orașului, dar și un funicular, care sa faciliteze accesul localnicilor și turiștilor catre platoul Cetații de Scaun și atracțiile turistice de ...

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca este in curs de realizare Documentatia pentru „Reabilitare Parc Sipote, Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic „pe fonduri europene, de la Cetatea de Scaun pana jos la Mc.Donalds. ”Voi propune proiectantului sa prinda in proiect montarea unui…

- Odata cu inceperea noului an scolar, specialistii Muzeului Bucovinei asteapta elevii si nu numai, la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde se continua seria de proiecte de educatie muzeala din categoria Ora de scoala la muzeu. Astfel, vor fi reluate lecțiile de istorie din cadrul proiectului de educație…

- Specialistii Muzeului Bucovinei asteapta elevii si nu numai la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde se continua in acest nou an scolar seria de proiecte de educatie muzeala din categoria „Ora de scoala la muzeu".Astfel, vor fi reluate lectiile de istorie din cadrul proiectului de educatie ...

- Trei zile de rock, cu trupe din țara și strainatate, incepind de vineri și pina duminica, in Cetatea de Scaun a Sucevei, la Bucovina Rock Castle. Copiii sub 14 ani, insoțiți de parinți, au acces gratuit. Fara plata este și camparea in zona Cetații. „Pentru a facilita programul de turneu și deplasarile…

- Efective sporite de polițiști, jandarmi și polițiști locali vor veghea zilele acestea la menținerea ordinii publice pe timpul derularii Festivalului „Bucovina Rock Castle”, la Cetatea de Scaun a Sucevei și a Targului Olarilor „Ochiul de paun”, la Radauți. Conform Inspectoratului Județean de Poliție,…

- A XIII-a editie a Festivalului de Arta Medievala din Cetatea de Scaun a Sucevei a fost declarat oficial inchis de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, primarul Sucevei, Ion Lungu, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.L a aceasta ora, in șanțul Cetații se desfașoara ...

- Cavalerii, domnitele si celelalte personaje medievale care participa la editia de anul acesta a Festivalului Medieval din Suceava au fost intampinate in Cetatea de Scaun a Sucevei de domnitorul Stefan cel Mare. Deschiderea oficiala a festivalului a avut loc in interiorul Cetatii de Scaun, acolo unde…