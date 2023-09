Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, are o evaluare ingrijoratoare cand vine vorba de economia Romaniei. Deputatul USR spune ca Romania va intra, cel mai probabil, in cea mai dura recesiune in care a fost vreodata. TVA mai mare inseamna prețuri mai mari, inseamna putere de cumparare mai mica,…

- Miercuri, 23 august 2023, racheta indiana Chandrayaan-3 a aterizat cu succes pe Luna. India devine astfel cea de a patra putere spațiala ce reușește sa se posteze pe satelitul terestru; Chandrayaan-3, care in sanscrita inseamna „nava lunara”, a reușit sa aterizeze cu succes pe Luna. India reușește și…

- Creșterea economica din Olanda va fi mult mai lenta decat se preconiza anterior in acest an, deoarece o recesiune in prima jumatate a anului 2023 a pus capat unui boom puternic post-COVID 19, a declarat joi consilierul politic guvernamental CPB, noteaza Reuters. Va scadea la 0,7% in 2023, a spus CPB,…

- In trimestrul doi din 2023, Ungaria a iesit probabil din cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala din 2008, chiar daca razboiul din Ucraina continua sa submineze cresterea economica in aripa estica a Uniunii Europene, in timp ce Romania este o exceptie -

- Banca si-a imbunatatit estimarea de crestere anuala reala a PIB-ului american pentru trimestrul curent la 2,5%, de la 0,5%, a scris Michael Feroli intr-o nota de cercetare publicata vineri. ”Avand in vedere aceasta crestere, ne indoim ca economia va pierde rapid suficient impuls pentru a aluneca intr-o…

- Economistii Rezervei Federale a SUA (Fed) "nu mai anticipeaza o recesiune" la sfarsitul anului in Statele Unite, in principal din cauza "rezilientei economiei" pana in prezent, a afirmat miercuri presedintele institutiei, Jerome Powell, intr-o conferinta de presa, noteaza AFP."Echipa vede o incetinire…