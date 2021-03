Stiri pe aceeasi tema

- Aterizarea aeronavei TAROM in Mombasa a fost subiect de Breaking News in Kenya, zborul Bucuresti - Mombasa fiind primul zbor charter care a fost organizat odata cu redeschiderea turismului in tara din estul Africii”, anunta compania.Presedinta Autoritatii pentru Turism din Kenya Betty Radier a declarat…

- Meciurile din preliminariile Campionatului Mondial 2022 (America de Sud), programate A®n martie, s-ar putea disputa A®n Europa. AŽn acest caz, e posibil ca superduelul Brazilia - Argentina sAƒ se joace la BucureE™ti, pe Arena NaE›ionalAƒ! Anul 2021 este extrem de A®ncAƒrcat. Pentru a evita deplasAƒrile…

- Oamenii de știința au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu noul coronavirus cu aproape 22%. Aceștia au gasit mutația genetica in toate probele de ADN ale scheletului omului din Neanderthal, dar și la aproximativ 30% din probele de ADN prelevate de la locuitori europeni…

- E momentul ca noi, romanii, sa gasim, in premiera, o percepție de sine calma, realista și moderat ambițioasa: nu doar noi am comis erori istorice, nu suntem nici grandioși, nici neinsemnați, nu putem sa ne dezvoltam decat impreuna cu celelalte state membre UE, scrie Teodor Baconschi in comentariul sau…

- Newsbv.ro impreuna cu Asociatia Culturala Euro Est Alternativ (ACEEA) va provoaca sa pregatiti mancarea preferata acasa, beneficiind de sfaturile maestrilor in arta culinara, membri ai Asociatiei. Pentru astazi va propunem o rețeta care nu necesita o dexteritate deosebita și se poate face rapid, acasa.…

- Imunologul francez Jean-Francois Delfraissy, consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, a tras un semnal de alarma, duminica, in privința gravitații situației create de apariția noilor tulpini de coronavirus. Conform Agerpres , care citeaza Reuters, expertul a declarat la postul BFM…

- LafargeHolcim, cel mai mare producator mondial de ciment, va plati 3,4 mld. dolari pentru achizitionarea Firestone și iși consolideaza prezența pe piața americana LafargeHolcim, cel mai mare producator mondial de ciment, a anuntat joi ca va plati 3,4 miliarde de dolari pentru achizitionarea Firestone…

- Incepand de luni, 4 ianuarie, ora 19.00, se permite reluarea zborurilor spre/dinspre Marea Britanie din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, a informat duminica CSNSU. Toate persoanele care sosesc in Romania din Marea Britanie și din Irlanda de Nord au obligația prezentarii la intrarea…