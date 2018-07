Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pasageri care asteptau sa se imbarce in aceasta dupa amiaza intr o cursa a companiei Fly Dubai au fost intorsi din drum din cauza unei defectiuni la avionul cu care urmau sa calatoreasca.Pasagerii sunt revoltati deoarece nimeni nu le ofera nicio explicatie. Mai mult, avionul a fost sigilat iar…

- O aeronava apartinand Sun Express cu 116 pasageri la bord, ce circula pe ruta Ankara - Dusseldorf, a aterizat, luni dimineata, de urgenta pe Aeroportul Henri Coanda din cauza unei pasagere cu probleme cardiace, anunta reprezentantii aeroportului.

- 144 de pasageri dintre care 22 de copii au stat ore in sir in aeroportul Charles de Gaulle din Paris, dupa ce cursa spre Chisinau a fost anulata din cauza unor defecțiuni tehnice. Aeronava unei companii private urma sa ajunga ieri in tara, dar a ajuns abia azi, dupa amiaza.

- Andrei Sutchiline, liderul trupei rock rusesti "Do major", a murit in Portugalia, din cauza unei necroze, se arata pe pagina sa de Facebook. Pe data de 30 mai el se imbarcase intr-o aeronava a companiei Transavia Airlines, insa avionul a trebuit sa aterizeze de urgenta in Portugalia, din cauza mirosului…

- Un avion care se indrepta spre Spania a fost nevoit sa aterizeze de urgența din cauza unui miros ințepator care a facut mulți dinrte pasageri sa leșine. (Cele mai bune oferte laptopuri) Aeronava Boeing 737 Transavia, care zbura din Olanda spre Spania, a aterizat de urgența pe aeroportul Faro din Portugalia,…

- Avionul, la bordul caruia se aflau 141 de pasageri si 10 membri ai echipajului, decolase de la Medina si se indrepta spre Dacca, capitala Bangladeshului, potrivit site-ului postului Al Arabiya. Pasagerii si membrii echipajului au fost evacuati, nefiind inregistrate victime, in aeronava a suferit…

- Un avion de pasageri care efectua o cursa din Germania spre Spania a efectuat o aterizare de urgenta din cauza unei probleme cu presiunea cabinei, relateaza agentia DPA si publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Un avion al companiei Wizz Air a fost nevoit sa aterizeze de urgența la Budapesta dupa ce unei pasagere i s-a facut rau. La bordul aeronavei se afla 230 de români. Femeia a fost preluata de echipajele de specializate ale aeroportului. Avionul a decolat de pe Aeroportul Luton…