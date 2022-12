Aterizare de urgență pentru o aeronavă Tarom, din cauza condițiilor meteo nefavorabile O cursa Tarom care a plecat din București spre Amman a aterizat in Larnaca, Cipru, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunța compania. „Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a Companiei TAROM care efectua astazi zborul RO 187 pe ruta București – Amman a aterizat pe Aeroportul din Larnaca, conform procedurilor standard in situații de […] The post Aterizare de urgența pentru o aeronava Tarom, din cauza condițiilor meteo nefavorabile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Tarom care efectua miercuri, 7 decembrie, un zbor pe ruta Bucuresti - Amman (Iordania), a aterizat pe Aeroportul din Larnaca (Cipru), din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Aeronava urma sa preia pasageri romani aflați in

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a companiei de stat Tarom care efectua astazi zborul RO 187 pe ruta Bucuresti - Amman a aterizat pe Aeroportul din Larnaca, anunta compania. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a Companiei TAROM care efectua astazi…

- ”Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a Companiei TAROM care efectua astazi zborul RO 187 pe ruta Bucuresti – Amman a aterizat pe Aeroportul din Larnaca, conform procedurilor standard in situatii de vizibilitate scazuta. Subliniem faptul ca siguranta si securitatea pasagerilor…

- O aeronava a companiei TAROM, care efectua miercuri zborul RO 187 pe ruta Bucuresti - Amman, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile a aterizat pe Aeroportul din Larnaca, conform procedurilor standard in situatii de vizibilitate scazuta, informeaza Agerpres.

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a companiei de stat Tarom care efectua astazi zborul RO 187 pe ruta Bucuresti - Amman a aterizat pe Aeroportul din Larnaca, anunta compania. ”Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a Companiei TAROM care efectua astazi…

- Cursa a plecat din București spre Amman, a aterizat in Larnaca, Cipru, din cauza vizibilitații reduse iar, apoi, a plecat inapoi spre București dupa ce vremea s-a imbunatațit, potrivit unui comunicat TAROM, citat de G4Media.„Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, o aeronava a Companiei TAROM…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns la Bucuresti cu un avion TAROM, escortat de avioane de lupta F-16. Potrivit MApN, Forțele Aeriene Romane au executat, luni, o misiune de insoțire aeriana a aeronavei TAROM care a asigurat transportul delegației NATO, participante la Reuniunea ministrilor…

- Un pasager al zborului New Delhi – Frankfurt a suferit un atac de cord in aceasta dimineața, in timp ce se afla la bordul aeronavei, fiind ceruta aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni. Potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Serviciul de Asistenta Medicala a Aeroportului…