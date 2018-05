In urma cu putin timp, cursa Austrian Airlines, ruta Larnaca – Viena, a aterizat de urgenta pe Aeroportul Otopeni, din cauza unor probleme tehnice. Avionul Airbus A320 cu 145 de pasageri la bord a aterizat ora 8:54. Echipa aeronavei a invocat motive tehnice, iar la aterizare avionul a fost asteptat de echipele de interventie. The post Aterizare de urgența pe Otopeni! O aeronava s-a intors din cauza unor probleme tehnice appeared first on Cancan.ro .