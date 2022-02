Aterizare de urgenţă pe aeroportul Otopeni. Piloţii au anunţat un posibil incendiu la bord Piloții unei aeronave a companiei Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Milano-Otopeni, au anunțat duminica, cu puțin timp inainte de aterizare, un posibil incendiu la bord. Din fericire, cei 151 de pasageri au fost debarcați in siguranța. Reprezentanții Aeroportului Henri Coanda au anunțat ca aterizarea aeronavei care efectua zborul RYR 8734 pe ruta Milano […] The post Aterizare de urgenta pe aeroportul Otopeni. Pilotii au anuntat un posibil incendiu la bord appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Piloții unei aeronave a companiei Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Milano-Otopeni, au anunțat duminica, cu puțin timp inainte de aterizare, un posibil incendiu la bord, informeaza Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB). Cei 151 de pasageri aflați la bordul aeronavei au fost debarcați in…

- Piloții unei aeronave a companiei Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Milano-Otopeni, au anunțat duminica, cu puțin timp inainte de aterizare, un posibil incendiu la bord. Cei 151 de pasageri au fost debarcați in siguranța.

