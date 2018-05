Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui avion Boeing 747, care apartine companiei Air India au trecut prin clipe de groaza dupa ce aeronava a trecut printr-o zona de turbulente intense. Aeronava opera o cursa interna, intre orasele Amristar si New Delhi. Pasagerii au trait probabil cele inspaimantatoare minute din…

- Emotii pentru 240 de pasageri care zburau cu un avion al companiei Air India. O fereastra s-a desprins in timpul zborului, scrie Digi24.ro.Incidentul a avut loc in urma unor turbulente prin care a trecut avionul Boeing 787.

- Aeronava opera o cursa interna, intre orasele Amristar si New Delhi. Pasagerii au trait probabil cele inspaimantatoare 10-15 minute din viata lor, cand avionul s-a aflat in mijlocul unor violente turbulente. Trei persoane au fost ranite, in timp ce geamul interior al unei ferestre nu a rezistat șocului…

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News.

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News. Avionul, de tip Airbus A33, au trebuit sa se intoarca la Aeroportul Hartsfield-Jackson din…

- Un avion al companiei americane Delta Airlines, care se îndrepta dinspre Atlanta (Georgia) spre Londra, a fost obligat sa efectueze o aterizare de urgența înapoi, dupa ce a izbucnit un fum la motor, la puțin timp dupa decolare.

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata la bordul unui avion al Ryanair care zbura de la Bucuresti la Roma. Cu puain timp inainte de aterizarea, un pasager a fortat una dintre usile iesirilor de urgenta.

- Un zbor al companiei asiatice Vietnam Airlines a fost nevoit sa faca o aterizare de urgența pe aeroportul Otopeni din București, dupa ce, la bordul aeronavei, o pasagera a suferit o criza de epilepsie.