Aterizare de infarct în Skiathos: “Mi-a părut rău că n-am fost şi eu acolo” O filmare cu un avion de pasageri care trece la doar cativa metri pe deasupra turistilor pe o plaja din Grecia face inconjurul internetului. Imaginile au fost surprinse pe insula Skiathos, intr-o zona unde oamenii de rand dar si pasionatii de aviatie se aduna pentru a vedea de aproape cum aterizeaza avioanele. The post Aterizare de infarct in Skiathos: “Mi-a parut rau ca n-am fost si eu acolo” first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

