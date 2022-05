Stiri pe aceeasi tema

- Capsula Starliner a companiei Boeing a andocat vineri pentru prima data la Statia Spatiala Internationala (ISS), un succes pentru compania care va transporta in viitor astronauti pentru NASA, chiar daca acest zbor-test fara echipaj uman are loc cu multi ani in urma SpaceX,

- Dupa ani de intirzieri si esecuri, Boeing urmeaza sa incerce sa revina in cursa, joi, odata cu decolarea capsulei sale Starliner, pentru un zbor-test fara echipaj uman catre Statia Spatiala Internationala (ISS), in speranta de a deveni in sfirsit a doua companie care va servi drept "taxi" pentru astronautii…

- ​Dupa eșecuri și ani cu probleme, Boeing va face joi o noua incercare de a trimite capsula CST-100 Starliner catre Stația Spațiala Internaționala, fara echipaj uman. Daca va ajunge acolo cu succes, capsula va sta andocata 4-5 zile și va reveni apoi pe Terra.

- La data de 16 Aprilie a.c., echipajul navei spațiale Shenzhou-13 a revenit pe Pamint de pe Stația Spațiala a Chinei, dupa o misiune care a durat șase luni. Acest eveniment demonstreaza faptul ca faza de verificare tehnologica a stației spațiale chineze a fost finalizata cu succes, promovind inițiativa…

- In contextul tensiunilor accentuate dintre Rusia si tarile occidentale, mai ales SUA, din cauza razboiului din Ucraina, un cosmonaut rus a predat comanda Statiei Spatiale Internationale (ISS) unui astronaut american. Totodata, un alt astronaut american și doi cosmonauți ruși au parasit impreuna Stația…

- Un avion Boeing 737 s-a prabușit luni dimineața in China. La bordul aeronavei care aparținea companiei China Eastern Airlines erau 133 de persoane. Un avion de pasageri Boeing 737 al companiei China Eastern s-a prabușit, luni dimineața, in sudul Chinei. Avionul zbura de la Kunming la Guangzhou. La bord…

- Aeroflot, transportatorul aerian emblematic al Rusiei, isi va suspenda toate zborurile in strainatate, cu excepția celor catre Belarus, incepand cu 8 martie, dupa cum a anuntat agenția de presa TASS. Potrivit unui comunicat al companiei, autoritatea aeriana civila din Rusia a recomandat companiilor…