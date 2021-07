ATENȚIUNE – un urs și doi elefanți au fost reperați la intersecția Pieței Petru Rareș cu Piața Petru Rareș, în Dregătoria BN Acest Sergiu Nicolaescu al politrucii liberale, frumosul frumoșilor și vorbitorul vorbitorilor – care cand ia cuvintul falfaie draperiile – a reușit – in condițiile mediocritații colegilor de partid – sa se cațere din namolul politicii locale pe o piatra pe care scrie Dregatorie și sta acolo pina la urmatorul val. Scaunul de Dregator i se potrivește cam cat orbului ochelarii de privit eclipsa, dar Inalta Poarta, care iși alege slujitorii exclusiv dupa pozele de pe Facebook, nu avea cum sa știe ca Stelica este alarmist. Ajunsul zilei : Stelica, Pasarea de foc a Furtunii iși ține mainile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

