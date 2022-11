Stiri pe aceeasi tema

- Nervi intinși la maximum pe Valea Oltului. Șoferii care au plecat in week-end stau minute bune in coloana sau inainteaza cu viteza melcului. Motivul, lucrarile de la intrarea in Defileul Oltului, in zona Boita – Sibiu, care au inceput in luna iunie. Poliția din Sibiu a emis un comunicat in care indamna…

- Exista, potrivit prevederilor legale in vigoare, o serie de obligatii pe care le au conducatorii auto in situatia producerii unui eveniment rutier, pe un drum deschis circulatiei publice sau care si-a avut originea intr-un asemenea loc, in functie de tipul evenimentului rutier, pornind de la cea mai…

- 25 de tone de deseuri au fost blocate de autoritati sa intre in Romania Arhiva FOTO: Poliția de Frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Alte doua transporturi cu peste 25 de tone de deseuri au fost blocate de autoritati sa intre în România, pe la punctul de trecere Bors II.…

- Motociclistul grav accidentat de fostul ministru al Justiției nu se afla intr-o stare foarte buna. Acesta a fost operat, iar medicii au hotarat ca acesta sa fie transferat la Spitalul Floreasca din București. La locul accidentului, barbatul a fost diagnosticat cu fractura deschisa la picior, la mana…

- Un bacauan de 32 de ani a creat haos pe DN 15. Barbatul a fost atenționat de alți participanți la trafic ca mașina cu care circula a luat foc. Polițiștii au constatat ca era baut și circula fara permis.

- Nervii soferilor care tranziteaza Valea Oltului vor ramane intinsi la maximum, luni bune inca, din cauza lucrarilor de consolidare a DN 7 / E 81, demarate in luna iunie a acestui an, la intrarea in Defileul Oltului, in zona Boita – Sibiu.

- Limitele de viteza pentru șoferii incepatori. Unul dintre cele mai placute momente este reprezentat de intrarea in posesia permisului de conducere. Acest moment este adesea sarbatorit. Cu toate astea, aceasta bucurie este marcata de o serie de interdicții, deoarece, in primul an de condus, trebuie sa…

- In week-end-ul care tocmai s-a incheiat, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere, au organizat și executat acțiuni pe principalele artere din județ, pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, pentru identificarea conducatorilor auto care conduc sub influența bauturilor…