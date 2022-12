Atenționări meteorologice: Cod galben de ceață în mai multe județe Pana la ora 5:00 sunt in vigoare atenționari meteorologice cod galben pentru zonele joase din județele Bacau, Galați, Neamț și Vrancea, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

