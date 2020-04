Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, in Romania, au fost inregistrate pana astazi, 3 aprilie 2020, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, exista trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. 11 cazuri de…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Am luat act de aceasta demisie. Ii voi transmite presedintelu Iohannis aceasta demisie pentru a se putea emi Aproape cinci luni, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care-l conduc si impreuna am luat decizii benefice pentru sistemul…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat miercuri seara la Digi24 ca cel mai rau scenariu pentru Romania ar fi ca imbolnavirile de Covid-19 sa se produca intr-un ritm alert și sa se ajunga in scurt timp la 10.000 de cazuri, perspectiva care ar fi prognozata undeva dupa mijlocul…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

