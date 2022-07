Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanta si-a suplimentat capacitatea de interventie in Timisoara cu inca doua echipaje si va face periodic recomandari publice populatiei, a decis vineri Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului, in contextul caniculei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a analizat, in aceasta dimineata, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii si cu reprezentantii din teritoriu ai Comitetul National pentru Situatii de Urgenta activitatile desfasurate in scopul coordonarii integrate si dispunerii masurilor si actiunilor specifice…

- Canicula pe intreg teritoriul tarii Foto: Arhiva. Realizator: Urmeaza înca doua zile de canicula în toata țara. De astazi de la prânz sunt în vigoare, pâna vineri seara la ora 22:00, avertizari cu cod portocaliu și galben de caldura persistenta și disconfort termic accentuat.…

- Minodora a izbucnit in plans in emisiunea lui Catalin Maruța in timp ce povestea despre problemele de sanatate pe care le are mama sa. Artista a locuit timp de o luna jumatate la hotel pentru a fi aproape de spitalul in care era internata cea care i-a dat viața. Mama cantareței a fost operata de urgența,…

- Pacientii din Romania care sufera de hemofilie A forma severa, care nu prezinta inhibitori de factor VIII, au acces incepand cu aceasta luna la un medicament inovatorindicat ca tratament profilactic de rutina pentru episoadele de sangerare, indiferent de varsta. Pacientii cu hemofilie A care prezinta…

- SJU Alba Iulia incurajeaza pacienții sa utilizeze sistemul online de programari, pentru consultații in Policlinica. Cum se realizeaza o programare SJU Alba Iulia incurajeaza pacienții sa utilizeze sistemul online de programari, pentru consultații in Policlinica. Cum se realizeaza o programare Spitalul…

- Echipa medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara a prezentat Academiei de Științe Medicale din Romania mai multe masuri care ar putea fi introduse drept bune practici in sistemul medical. Printre acestea se regasesc imbunatațirea relației pacient- medic și digitalizarea…