- In concordanta cu Conventia ONU cu privire la drepturile copilului , recomandarile tehnice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in calitate de agentie ONU specializata in domeniul sanatatii, recomandarea OMS si UNICEF privind importanta alaptarii exclusive in primele sase luni de viata ale copilului,…

- Cu toate ca recomandarile actuale ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) susțin ca este posibila alaptarea nou-nascuților in cazul lauzelor suspecte sau infectate cu COVID-19, autoritațile sanitare...

- Secretarul General ONU, Antonio Guterres, solicita șefilor țarilor G20 sa ia masuri comune pentru a ajuta țarile in curs de dezvoltare sa faca fața unei „crize globale de sanatate” pe fondul unei pandemii de coronavirus . Șeful Organizației Națiunilor Unite a trimis o scrisoare deschisa, datata…

- „Masurile defensive nu vor ajuta caștigarea luptei cu boala” Raspandirea bolii se „ accelereaza ” . Șeful Organizației Mondiale a Sanatații a declarat luni, ca raspandirea COVID-19 este „accelerata”, citand cifrele in expansiune ale cazurilor de coronavirus. Epidemia de boala este departe de a…

- Igor Dodon a anuntat luni, 23 martie, ca la aceasta etapa Republica Moldova „a primit mai multe loturi de suport de ajutor” din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar in zilele apropiate Chisinaul urmeaza sa primeasca sprijin in lupta impotriva COVID-19 atat din China, cat si din Federatia Rusa.

- Prim-ministrul Ion Chicu a discutat, vineri seara, in cadrul unei videoconferințe cu directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa, Hans Kluge.Oficialul a felicitat Republica Moldova pentru masurile intreprinse in vederea evitarii raspandirii noului coronavirus.

- Coronavirusul nu afecteaza doar batranii, ci și pe cei tineri, iar asta trebuie sa fie un semnal de alarma pentru cei care cred ca varsta ii va proteja de coronavirus. Un avertisment dur a fost lansat de șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care susține ca aceșția trebuie sa ia in serios amenințarea…