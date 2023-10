Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:00, sunt semnalate mai multe zone de pe raza judetelor Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud si Harghita, unde vizibilitatea in trafic esteredusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza cetii. Recomandam…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, in perioada 27 septembrie – 10 octombrie, au loc lucrari de inlocuire a rosturilor de dilatatie pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, la Podul de la Cernavoda, pe banda de decelerare si banda 1, astfel…

- Este ceața densa pe mai multe drumuri din județele Valcea, Brașov, Harghita, Sibiu și Alba, circulația rutiera desfașurandu-se cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Valcea, Brașov,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora ndash; 07:40, pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Valcea, Brasov, Harghita, Sibiu si Alba, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri. La aceasta ora, nu…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 13.09 – 15.11.2023, pe DN 1 Ploiești – Brașov, intre kilometrii 88+960 metri – 89+700 metri, au loc lucrari de reabilitare a podului peste raul Doftana, in zona localitații Banești, județul Prahova, care impun…

- Trafic cu restricții, joi, pe Transalpina, din cauza unei competiții sportive. De la ce ora se inchide circulația Traficul va fi oprit, joi la amiaza, pe DN 67C, pe Transalpina, unde se va desfașura o competiție sportiva. Circulația va fi inchisa timp de doua ore. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- In perioada 10 - 12 august, in județele Mureș, Harghita și Covasna vor avea loc evenimente sportive legate de Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc. Asta inseamna ca vor fi restricții de trafic in acele zone.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe tronsonul kilometric 150 212, intre localitatile Cernavoda si Constanta din judetul Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata care reduce vizibilitatea…