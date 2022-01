Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de viscol, ninsori insemnate cantitativ valabila in intervalul 22 ianuarie, ora 17.00 ndash; 24 ianuarie, ora 10.00. Conform ANM, in intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-01-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 ianuarie, ora 10 – 17 ianuarie, ora 16; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : intensificari susținute ale vantului; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat avertizarile de vreme rea ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, astazi a fost emisa o avertizare cod galben valabila in intervalul 15 ianuarie, ora 10.00 ndash; 15 ianuarie, ora 20.00 de intensificari sustinute ale vantului. In intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica COD GALBEN valabila in intervalul 27 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 08:00, ce vizeaza ninsori insemnate cantitativ, viscol și polei. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, in estul Transilvaniei și…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-12-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 08:00 Zonele afectate : conform textelor; Fenomene : precipitații moderate cantitativ și polei Mesaj : ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA…

- Potrivit ANM, in intervalul 26 decembrie, ora 12:00 – 28 decembrie, ora 10:00avem o informare meteorological de COD Galben. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, polei și intensificari ale vantului. In intervalul menționat, temporar se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii,…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 23-12-2021 Ora : 12:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de

- ATENȚIONARE meteorologica de COD GALBEN in județul ALBA: Rafale de vant ce vor depași 90 de km/h și ninsori viscolite ATENȚIONARE meteorologica de COD GALBEN in județul ALBA: Rafale de vant ce vor depași 90 de km/h și ninsori viscolite Administrația Naționala de Meteorologie anunța COD GALBEN de vant…