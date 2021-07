Grecia a inregistrat marți un numar dublu de cazuri de coronavirus fața de ziua de luni. Creșterea vine dupa ce mai multe saptamani la rand numarul a fost in continua scadere. Astfel, ajutoritațile grecești au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, iar luni 801, noteaza Agerpres. Grecia, […] The post Atenționare pentru romanii care pleaca in Grecia. Cazurile de Covid-19 s-au dublat de la o zi la alta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .