Atenţionare pentru românii care călătoresc în Norvegia: Risc mare de inundaţii MAE anunta romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Norvegia ca duminica si luni pentru perioada se mentin Codul rosu si Codul portocaliu de inundatii pentru zone din sudul tarii, cu producerea de fenomene ce pot conduce la revarsarea raurilor, cresteri rapide ale nivelurilor apelor, inchidere sau rupere de drumuri. ”Ministerul Afacerilor Externe […] The post Atentionare pentru romanii care calatoresc in Norvegia: Risc mare de inundatii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

