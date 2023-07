Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca autoritatile locale au anuntat organizarea, joi si vineri, in diverse orase italiene, a mai multor greve ale personalului feroviar, ce pot provoca perturbari…

- Atentionare de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca sau se afla deja in Spania. In perioada 10 – 12 iulie sunt in vigoare mai multe avertizari de canicula. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca pentru ziua de joi, 29 iunie, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineata zilei de vineri, 30 iunie, la ora locala…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca marti este organizata o greva nationala in sectorul transportului aerian, cu o durata preconizata de 24 de ore, care va crea perturbari in orarul de zbor al companiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde sunt asteptate perturbari ale transportului public si aerian, in contextul unor greve. Potrivit MAE, in Republica Italiana, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase, mai multe greve care pot provoca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca vor fi organizate greve de avertisment, la nivel federal, care vor afecta serviciile de transport feroviar regionale si pe distante lungi, operate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca luni este prevazuta o greva generala, iar transportul public va fi paralizat. Luni, de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, in Franța va fi greva generala atat in transportul…