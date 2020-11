Atentionare nowcasting. Ceata densa in sud-estul Romaniei. Ce judete sunt afectate

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata mai multe atentionari cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv municipiul Bucuresti. Pana la ora 10:00 este cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in municipiul Bucuresti si in…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in Alba și alte 34 de județe: Vizibilitate scazuta sub 200 m și izolat sub 50 m, pana la ora 9.00 Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri 27 noiembrie 2020, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza Alba și alte 34 de judete din…

- Meteorologii au emis luni seara noi avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa valabile in urmatoarele ore in 12 judete.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 23:00, in judetele Constanta, Mures, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu si Cluj se va semnala,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emis, luni, avertizari cod galben de ceața pentru 23 de județe din țara. Potrivit ANM, este cod galben de ceața in județele Caraș-Severin, Arad, Bihor,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta noapte un avertisment Cod galben, valabil pana dimineata. Alerta meteo este emisa de specialisti pentru judetele Constanta si Tulcea.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m. ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata avertizari Cod portocaliu de averse si vijelii pentru mai multe localitati din judetele Constanta si Tulcea, valabile in urmatoarea ora.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi importante cantitativ, valabila in județele Constanța și Tulcea. Astfel, pana la ora 16:15, in...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare de canicula si disconfort termic accentuat pe parcursul dupa-amiezii de miercuri, in regiunile sud estice, informeaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, in dupa-amiaza zilei de miercuri, in regiunile sud-estice disconfortul termic…