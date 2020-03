Atentionare meteorologica pentru jumatate din tara. Anuntul special pentru Doborogea

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari COD GALBEN de intensificari ale vantului și manifestari de instabilitate atmosferica, valabile inclusiv pentru județul Bistrița-Nasaud. Astfel, luni 2 martie, intre orele 02.00 – 22.00, meteorologii au lansat o avertizare cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare de vreme severa, pana luni seara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 02 martie, ora 02:00 – 02 martie, ora 22:00 In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze in general…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atentionari Cod galben de intensificari ale vantului, valabile in 24 de judete, incepand din dimineata zilei de luni.Conform prognozei, luni, intre orele 6:00 - 18:00, temporar vantul va avea intensificari in Banat, Crisana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri de vreme rea, valabile pana miercuri seara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00 Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș;…

- Avertizare meteo COD PORTOCALIU de viscol in mai multe județe din țara, inclusiv in Maramures. Rafalele de vant vor ajunge la 120 km. Vezi unde va mai ninge Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari meteo COD GALBEN si COD PORTOCALIU de viscol si ninsori in mai multe judete din Moldova,…

- Avertizarea meteo este valabila pentru intervalul 10 februarie, ora 14.00-11 februarie, ora 20.00. Se vor semnala intensificari ale vantului la munte si ninsori viscolite in zona montana inalta, iar zonele vizate sunt Banat, Crisana, Transilvania si Maramures. In intervalul mentionat, la munte,vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 10 februarie, avertizare COD PORTOCALIU pentru zona de munte a judetului Neamt. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 10 februarie, ora 18:00 si 11 februarie, ora 20:00. “In intervalul menționat, in zona inalta de munte a județelor Maramureș,…

- Meteorologii anunța ca vom avea parte de temperaturi maxime de 10 grade Celsius pana miercuri, 15 ianuarie. Apoi, in zilele ce urmeaza, vremea se va raci in toata țara.Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo valabila pentru intervalul 13-26 ianuarie 2020.Cum va fi vremea…