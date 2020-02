Atenţionare meteorologică pentru judeţul Argeş Meteorologii au emis o atentionare cu cod galben de vant puternic intervalul 23 februarie, ora 06:00 – 23 februarie, ora 18:00, si cu cod portocaliu pentru zona montana. Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului la munte In intervalul menționat vantul va avea intensificari la munte, iar la altitudini de peste 1500 m rafalele vor […] Articolul Atentionare meteorologica pentru judetul Arges apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 06:00 – 23 februarie, ora 18:00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului la munte In intervalul menționat vantul…

- Meteorologii au emis cod galben de vreme rea incepand de duminica 23 februarie. Astfel, pentru intervalul 23 februarie ora 6.00-23 februarie ora 18.00 se anunța intensificari ale vantului la munte, iar la altitudini peste 1500 de metri rafalele vor atinge 80-90km. In a doua parte a zilei in Carpații…

- ANM a emis un COD GALBEN valabil in intervalul 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00. Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș; ninsori viscolite in zona montana inalta. In intervalul menționat, la munte,vantul va…

- Meteorologii au emis un cod galben de intensificari ale vantului. Atenționarea intra in vigoare in aceasta seara, de la ora 18.00 și este valabila pana maine seara, la ora 20.00. La munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi la altitudini mari unde rafalele vor depași 90…100 km/h, iar precipitațiile…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, indeosebi in zona montana inalta, valabila de vineri dimineata, de la ora 8.00, pana sambata la aceeasi ora. La munte, vantul va sulfa cu 80 – 100 de kilometri la ora, iar in zonele joase cu 50 – 55 de kilometri la ora. Potrivit…

- Meteorologii au emis cod galben de intensificari ale vantului, valabil in intervalul 31 ianuarie, ora 08:00 01 februarie, ora 08:00.Fenomene vizate sunt intensificari ale vantului, indeosebi in zona montana inalta.La munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi in zona inalta, unde rafalele vor…

- Tipul mesajului : Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 28-01-2020 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 28 ianuarie, ora 20:00 – 29 ianuarie, ora 18:00; Zonele afectate : indeosebi in zona montana inalta; Fenomene : intensificari susținute…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cu cod galben de ninsori pentru zona de nord – munte – a judetului Arges. Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ; la altitudini de peste 1700 m intensificari puternice ale vantului, viscol Avertizarea este valabila pana pe 6 ianuarie, ora 6:00. La inceputul…