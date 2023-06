Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare now casting Cod Rosu de vreme rea. Potrivit ANM, pana la ora 15.00 in judetul Gorj: Tantareni, Turburea, Aninoasa, Cruset, Vladimir, Stoina, Stejari, Branesti, Saulesti, Licurici, Capreni, Hurezani, Barbatesti si in judetul Dolj: Filiasi…

- Polițiștii gorjeni au oferit bicicliștilor veste reflectorizante. Politistii Serviciului Rutier și Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Gorj au continuat activitațile informativ-preventive in randul bicicliștilor din mediul rural. Vizați au fost bicicliștii din localitațile Saulești, Turburea…

- A intrat cu mașina intr-o anexa gospodareasca. Evenimentul rutier a avut pe raza localitații Stoina. Din primele cercetari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului s-a stabilit ca un tanar de 21 de ani din comuna Stejari, in timp ce conducea un...

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in februarie 2023, de 165.425 persoane, cu 529 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- In Saptamana Mare vor fi incarcate, in avans, cardurile de alimente din cadrul programului „Sprijin pentru Romania” cu transa de 250 de lei aferenta lunii aprilie. Anunțul a fost facut de Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Pana in sarbatorile pascale, incarcam voucherul…

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost de 1.143.571 in februarie 2023, cu 2.296 persoane mai putine comparativ cu luna anterioara, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 1.029.101 erau pensionari din sistemul…

- O haita de șacali a facut prapad intr-o ferma din județul Dolj! Zeci de oi au fost omorate in noaptea de sambata spre duminica de catre animalele salbatice. Potrivit unor informații de la fața locului, au fost ucise 33 de capete: oi și miei. Ferma atacata de șacali se afla la intrarea in comuna Rojiște.…

- Autoritațile din Gorj au finalizat un raport cu privire la pagubele produse de inundații și cutremure in județ, de la inceputul anului și pana pe 14 februarie. Evaluarile vizeaza Consiliul Județean Gorj și 12 comune. Acestea sunt: Roșia de Amaradia, Carbunești, Licurici, Mușetești, Peștișani, Stoina,…