Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 28 de judete, pana la ora 22.00. Cantitatile de apa pot depasi 40 de litri pe metru patrat si vor fi rafale de vant si grindina. Potrivit ANM, marti, pana la ora 22.00, in Oltenia, Muntenia,…

- ANM a emis o avertizare COD Galben de vreme instabila, valabil și pentru județul Cluj in intervalul 17 mai, ora 14 – 18 mai, ora 06. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Muntenia, Dobrogea și estul Olteniei se afla de astazi, de la ora 12:00, si pana duminica, ora 10:00, sub avertizare de cod galben de ploi torentiale, grindica si vant. In Bucuresti, dupa-amiaza vor fi innorari și ploi torențiale insoțite de descarcari electrice si posibil vijelii și grindina.Incepand…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 28 de județe din țara, valabila astazi, pana la ora 21:00. In intervalul menționat in Maramureș, Transilvania și in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- Administrația Naționala de Meteorolgie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmoseferica pentru județul Suceava valabil luni, 25 aprilie intre orele 12.00-21.00. Instabilitatea atmosferica accentuata se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari…

- Mai multe localitati din judetele Arges, Prahova si Dambovita se vor afla, sambata dupa-amiaza, sub o avertizare nowcasting Cod galben de averse, intensificari ale vantului si descarcari electrice, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 55 km/h, local grindina de dimensiuni mici. Zone vizate: – Județul Bacau; – Județul Neamt; Interval de valabilitate: 01/04/2022 16:30 01/04/2022…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 55 km/h, local grindina de dimensiuni mici. Zone vizate: – Județul Bacau; – Județul Neamt; Interval de valabilitate: 01/04/2022 16:30 01/04/2022…