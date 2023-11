Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, atentionari Cod galben de intensificari ale vantului ce vor viza la inceput trei sferturi din tara, si apoi jumatate din teritoriu, timp in care in zona montana inalta se vor semnala viscol si ninsori, valabile pana duminica seara.

- ANM a emis un cod galben pentru intervalul 11 noiembrie, ora 17 – 12 noiembrie, ora 08. Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului, predominant ninsori la munte la peste 1400 m, temporar viscol la peste 1700 m. Vantul va avea intensificari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!

- Vremea rece incepe sa-și faca simțita prezența in aproape toata țara, iar noua alerta de vreme rea confirma acest aspect. A fost emis cod galben de viscol si ninsori puternice, insoțit de un avertisment ANM pentru romani. Alerta de vreme rea! Cod galben de viscol si ninsori puternice in aproape toata…

- Vremea se racește accentuat, la munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative. Ca urmare a unui transport de aer rece din nordul continentului, vremea va intra intr-un proces de racire fata de zilele anterioare si se va resimti in toata tara. Astfel, valorile termice se vor…

- Interval de valabilitate: 03 septembrie, ora 10 – 04 septembrie, ora 06 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in extindere treptata dinspre nord-vestul teritoriului. Vor fi…

Luni, 28 august 2023,AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de CANICULA pentru județul Dambovița

Județul Dambovița este sub AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de CANICULA,astazi,27 august 2023.