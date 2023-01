ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN de instabilitate atmosferica – ploi, ninsori si intensificari ale vantului! Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10, meteorologii anunta cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali și de Curbura, intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat in Oltenia, local in Muntenia și in Carpații Meridionali și de Curbura vor fi precipitații insemnate cantitativ și se vor acumula cantitați in general de 25…40 l/mp. In județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Argeș, Dambovița și Prahova treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada, iar in… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

