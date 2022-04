Atenționare meteo: Vreme rece, minime negative și bruma pana joi. Vant puternic in unele zone Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari de vreme rece și vant puternic pentru urmatoarea perioada. Informare meteo: de marți, 12 aprilie, ora 21.00 pana joi, 14 aprilie, ora 9.00 – temperaturi minime preponderent negative, bruma Temperaturile minime vor fi preponderent negative și se va produce bruma in nord-vestul și centrul țarii, iar pe […] Citește Atenționare meteo: Vreme rece, minime negative și bruma pana joi. Vant puternic in unele zone in Alba24 .