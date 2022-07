Atenționare meteo: Două zile de caniculă și furtuni. Disconfort termic ridicat în mai multe zone din țară Atenționare meteo: Doua zile de canicula și furtuni. Disconfort termic ridicat in mai multe zone din țara Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis informare de canicula și furtuni, valabila in perioada 15-16 iulie. Informare meteo: disconfort termic ridicat, instabilitate atmosferica temporar accentuata, 15-16 iulie In intervalul menționat disconfortul termic va fi ridicat, local, in regiunile sudice și sud-estice, iar vineri (15 iulie) și in cele vestice. Indicele de temperatura-umezeala (ITU) va […] Citește Atenționare meteo: Doua zile de canicula și furtuni. Disconfort termic ridicat… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

